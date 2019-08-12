МЧС: в Прикамье вновь ожидаются сильные дожди, грозы и туман

СЕГОДНЯ 17:56 2019-08-12T17:59:32+03:00

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12-13 августа августа на территории Пермского края опять установится непогода. Как сообщили в ГУ МЧС, в крае прогнозируются порывы ветра до 15 м/с, грозы, туман, а также сильные дожди. Пермяков просят быть осторожнее.

- Опасно находиться у деревьев, вблизи шатких конструкций или рекламных щитов, - говорят в пресс-службе МЧС. - Избегайте парковки автомобилей под деревьями.

Ранее мы рассказывали о погоде на эту неделю и конец августа. Как сообщил начальник Пермского ЦГМС Павел Смирнов, 12 и 13 августа ожидается непогода, зато следующие дни принесут с собой солнце. Дожди постепенно прекратятся, а температура воздуха повысится до +23 градусов. Как заметил синоптик, скорее всего, до конца августа в Перми сохранится комфортный температурный фон, и мы сможем насладиться последними днями уходящего лета.

ИСТОЧНИК KP.RU