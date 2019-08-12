Помочь животным или очистить реки от мусора: в Перми пройдет Большая волонтерская неделя
С 19 по 25 августа в Перми пройдет Большая волонтерская неделя. Любой житель Перми может выбрать одно или несколько мероприятий, зарегистрироваться на сайте, а в назначенный день прийти и сделать доброе дело. Помочь можно бездомным, детям, природе, нуждающимся семьям.
- Среди мероприятий: плоггинг (пробежка со сбором мусора), раскрашивание стен в окнодиспансере, вязание теплых вещей для нуждающихся, - рассказывают организаторы. - Вы можете сшить красивые шапочки для пациенток онкодиспансера или специальные жилетки для собак, которые ищут дом.
Организаторы считают, что Большая волонтерская неделя - это возможность попробовать себя в разных направлениях, обрести единомышленников и сделать добрые дела. Возрастные ограничения есть только на некоторые мероприятиях. В целом они подходят для пермяков любого возраста.
ИСТОЧНИК KP.RU