Помочь животным или очистить реки от мусора: в Перми пройдет Большая волонтерская неделя

СЕГОДНЯ 15:58 2019-08-12T15:58:16+03:00

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С 19 по 25 августа в Перми пройдет Большая волонтерская неделя. Любой житель Перми может выбрать одно или несколько мероприятий, зарегистрироваться на сайте, а в назначенный день прийти и сделать доброе дело. Помочь можно бездомным, детям, природе, нуждающимся семьям.

- Среди мероприятий: плоггинг (пробежка со сбором мусора), раскрашивание стен в окнодиспансере, вязание теплых вещей для нуждающихся, - рассказывают организаторы. - Вы можете сшить красивые шапочки для пациенток онкодиспансера или специальные жилетки для собак, которые ищут дом.

Организаторы считают, что Большая волонтерская неделя - это возможность попробовать себя в разных направлениях, обрести единомышленников и сделать добрые дела. Возрастные ограничения есть только на некоторые мероприятиях. В целом они подходят для пермяков любого возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU