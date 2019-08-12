Минспорта хочет отсудить обратно 18 миллионов у лопнувшего волейбольного клуба «Прикамье»

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-12T15:01:16+03:00

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В октябре 2017 года президент пермского волейбольного клуба «Прикамье» Владимир Путин написал на имя президента РФ Владимира Путина отчаянное письмо. Он сообщал ему, что клуб, который занимает пятую строчку в высшей лиге, находится на грани закрытия.

- «Прикамье» почти тридцать лет достойно представляло Пермский край в высших эшелонах российского волейбола, - с горечью писал он. – Волейбольный клуб – бронзовый призер чемпионата среди команд высшей лиги - из-за отсутствия средств не смог принять участие в Кубке России. Раньше в Перми такого не было. Бюджетных средств выделяется «Прикамью» сравнительно немного - 18 миллионов рублей в год.

Деньги тогда так и не нашлись, волейболисты стали пропускать матчи, им записывали одно техническое поражение за другим. Клуб фактически закрылся.

Теперь краевое министерство по физической культуре и спорту решило отсудить эти самые 18 миллионов рублей. Соответствующий иск был подан 9 августа в Пермский арбитражный суд. Мотивируется это решение тем, что в клубе не отчисляли 10 процентов на развитие детского волейбола.

ИСТОЧНИК KP.RU