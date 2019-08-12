2019-08-12T14:55:08+03:00
Общество

Осенью Пермь посетят федеральные министры

Предположительно они приедут в октябре
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments2
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В октябре в Перми пройдет пятый инженерно-промышленный форум. Издание «Рифей-Пермь» сообщает, что мероприятие могут посетить федеральные чиновники. В состав делегации могут войти министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, замминистра промышленности РФ Василий Осьмаков, замминистра экономразвития РФ Петр Засельский, а также председатель правления банка «ФК «Открытие» Михаил Задорнов.

Темой форума в этом года станет реализация национальных проектов в Пермском крае, а также развитие промышленного сотрудничества крупных федеральных компаний с региональными производителями.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермский край доставили первые медали для новорожденных. В Прикамье поступили первые медали для новорожденных. Власти края заключили контракт на поставку 24 800 памятных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС: в Прикамье вновь ожидаются сильные дожди, грозы и туман
Помочь животным или очистить реки от мусора: в Перми пройдет Большая волонтерская неделя
Минспорта хочет отсудить обратно 18 миллионов у лопнувшего волейбольного клуба «Прикамье»
«У него все в порядке». В Прикамье мать 16 дней не показывала врачам сына, получившего серьезное ранение
В Прикамье ввели режим «Чрезвычайно ситуации» из-за паводка
В Перми при столкновении легковушки с Газелью погиб человек
В Перми из окна выпала 5-летняя девочка
В Перми запустили мобильное приложение «Чистая Пермь»
Житель Прикамья угрожал пистолетом охраннику на вокзале
В Прикамье мужчина незаконно получил пособие по безработице
«Ехали со скоростью 80 км/час». В Перми водитель посадил с собой за руль годовалого малыша
Пермяки смогут получить бесплатное IT-образование
«Бабушка, помоги!». В Перми пенсионерки пострадали от действий мошенников
23-летний житель Пермского края подозревается в совершении тройного убийства
В Пермский край доставили первые медали для новорожденных
В Прикамье мужчину осудили за невыполнение родительских обязанностей
«Она все время плачет». В Прикамье найдена живой пропавшая девочка-инвалид