Осенью Пермь посетят федеральные министры

СЕГОДНЯ 14:55 2019-08-12T14:55:08+03:00

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В октябре в Перми пройдет пятый инженерно-промышленный форум. Издание «Рифей-Пермь» сообщает, что мероприятие могут посетить федеральные чиновники. В состав делегации могут войти министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, замминистра промышленности РФ Василий Осьмаков, замминистра экономразвития РФ Петр Засельский, а также председатель правления банка «ФК «Открытие» Михаил Задорнов.

Темой форума в этом года станет реализация национальных проектов в Пермском крае, а также развитие промышленного сотрудничества крупных федеральных компаний с региональными производителями.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермский край доставили первые медали для новорожденных. В Прикамье поступили первые медали для новорожденных. Власти края заключили контракт на поставку 24 800 памятных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU