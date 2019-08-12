«У него все в порядке». В Прикамье мать 16 дней не показывала врачам сына, получившего серьезное ранение

СЕГОДНЯ 14:39 2019-08-12T14:39:49+03:00

У подростка психическое расстройство, и сам обратиться в больницу он не мог

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В марте этого года 17-летний подросток из Красновишерска получил ранение бедра. При каких обстоятельствах - неизвестно, но его нужно было срочно показать врачу.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, мальчик с рождения имеет психическое расстройство и легкую умственную отсталость. Семья, в которой он воспитывается, считается благополучной и ранее не привлекалась к ответственности.

Но мать подростка не обратилась в больницу. Кроме того, женщина скрыла эту ситуацию от медиков – психолога, на наблюдении у которого находился подросток, и фельдшера районной больницы. Мать сообщала, что у ее сына все в порядке.

Позже медики пригласили подростка на осмотр. Но мать отказалась приходить в больницу и не стала покупать лекарства. Только спустя 16 суток, прошедших с момента травмы, мальчика забрали в больницу.

За бездействие в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Обвиняемая вину признала полностью и выразила раскаяние в содеянном. Ей назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Судебный документ был направлен для исполнения в службу судебных приставов по Красновишерскому району УФССП России по Пермскому краю. После визита пристава женщина оплатила штраф в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU