В Прикамье ввели режим «Чрезвычайно ситуации» из-за паводка

СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-12T14:35:46+03:00

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В Пермском крае вновь начались паводки. После недавних сильных дождей затопило Гайнский район. В поселке Сейва размыло мост, который отремонтировали совсем недавно. В районе введен режим «чрезвычайной ситуации». ГУ МЧС взяло ситуацию под контроль.

- Пострадавших нет, угрозы населению нет. На месте работают силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Гайнского района. Органами местного самоуправления прорабатывается вопрос по организации проезда к пос. Сейва через переправу по реке Каме, - отмечают в ведомстве. - Рекомендуем жителям соблюдать спокойствие, по возможности ограничить поездки в данном направлении. Ситуация находится под контролем у администрации Гайнского района.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за паводка оставались отрезанными 8 районов Прикамья.

ИСТОЧНИК KP.RU