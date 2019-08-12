2019-08-12T14:18:53+03:00
Происшествия

В Перми при столкновении легковушки с Газелью погиб человек

Водитель «Лады» нарушил ПДД
Лилия Абибулаева
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Фото: УГИБДД по Пермскому краюФото: УГИБДД по Пермскому краю
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В Орджоникидзевском районе Перми произошло смертельное ДТП. На улице Соликамской столкнулись «Лада» и Газель.

По предварительной информации, днем 10 августа по улице Соликамской в направлении улицы Первомайской двигался автомобиль «Лада Веста», под управлением неустановленного водителя, который не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Газель.

В результате ДТП погиб 23-летний пассажир легковушки. Мужчина скончался в реанимации. Водитель «Лады» с места аварии скрылся. Его объявили в розыск.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев аварии.

В целях установления обстоятельств произошедшего и розыска водителя, просим очевидцев, а так же всех, кому что-либо известно по данному факту, обратиться в любое отделение полиции или позвонить по телефонам 246-79-00, 261-99-99 или «02». Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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