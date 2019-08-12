СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-12T12:25:51+03:00

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Теперь пермяки могут быть в курсе всех экологических акций, которые проходят или только запланированы в городе. В Перми запустили мобильное приложение «Чистая Пермь». С помощью приложения каждый житель города и края сможет увидеть карту пунктов сбора пластика, макулатуры и батареек. На карте таких мест отмечено уже более 800

В разделе «акции» будет вся актуальная информация об экологических мероприятиях. Жители смогут оперативно узнать, где запланирована уборка или озеленение территории.

Инициатором разработки приложения о пунктах приема перерабатываемых видов отходов стал благотворительный экологический фонд «Обитаемый Урал», спонсорскую помощь оказал филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ».

- Этот сервис полезен тем, что объединил многие точки по сбору вторсырья, и их число постепенно увеличивается. Теперь достаточно просто зайти через свой телефон в это приложение и узнать нужную для себя информацию, - отметил Лев Третьяков, заместитель начальника управления по экологии и природопользованию администрации Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU