Житель Прикамья угрожал пистолетом охраннику на вокзале

СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-12T12:12:38+03:00

Изменить размер текста: A A

На станции Левшино сотрудники полиции задержали 42-летнего жителя поселка Сылва Пермского края. Мужчина размахивал пистолетом и угрожал сотруднику охраны станции.

Полицейские выяснили, что 42-летний житель Прикамья решил выяснить отношения с охранниками, с которыми у него был конфликт. Он проник на пост охраны на железнодорожной станции Левшино и начал угрожать сотрудникам пистолетом. Злоумышленника обезвредили полицейские.

Оружие отправили на экспертизу. Оказалось, что пистолет был пневматическим.

- В настоящее время мировым судом Пермского района Пермского края мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов. Приговор вступил в законную силу. - сообщили в пресс-службе ЛО МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что 23-летний житель Пермского края подозревается в совершении тройного убийства

ИСТОЧНИК KP.RU