Житель Прикамья угрожал пистолетом охраннику на вокзале
На станции Левшино сотрудники полиции задержали 42-летнего жителя поселка Сылва Пермского края. Мужчина размахивал пистолетом и угрожал сотруднику охраны станции.
Полицейские выяснили, что 42-летний житель Прикамья решил выяснить отношения с охранниками, с которыми у него был конфликт. Он проник на пост охраны на железнодорожной станции Левшино и начал угрожать сотрудникам пистолетом. Злоумышленника обезвредили полицейские.
Оружие отправили на экспертизу. Оказалось, что пистолет был пневматическим.
- В настоящее время мировым судом Пермского района Пермского края мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов. Приговор вступил в законную силу. - сообщили в пресс-службе ЛО МВД по Пермскому краю.
Напомним, ранее мы писали о том, что 23-летний житель Пермского края подозревается в совершении тройного убийства
ИСТОЧНИК KP.RU