2019-08-12T12:00:31+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина незаконно получил пособие по безработице

Ему выплатили 30 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Житель Чердынского района незаконно получил пособие по безработице в размере 30 тысяч рублей. Сотрудники полиции выяснили, что в ноябре прошлого года 33-летний местный житель обратился в центр занятости населения. Его поставили на учет как безработного и назначили денежные выплаты.

Через некоторое время мужчина уехал в Пермь, где устроился на работу по договору подряда. О трудоустройстве в центр занятости он не сообщил. Таким образом, мужчина до июля 2019 получал и пособие, и зарплату.

В результате противоправных действий подозреваемого федеральному бюджету причинен ущерб в сумме 30 тысяч рублей.

В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пенсионерки пострадали от действий мошенников. Злоумышленник выманили 120 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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