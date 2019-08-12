2019-08-12T11:18:32+03:00
Происшествия

«Бабушка, помоги!». В Перми пенсионерки пострадали от действий мошенников

Злоумышленник выманили 120 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми сотрудники полиции задержали «лжевнука» - 35-летнего пермяка, который обманывал пенсионеров и выманивал у них деньги.

По предварительной информации, мужчина звонил женщинам, представился внуком и сообщил, что попал в ДТП и срочно нуждается в деньгах. Сердобольные женщины, готовые отдать последнее ради своего родственника, передали деньги помощнику злоумышленника.

Обман раскрылся, когда пенсионерки решили узнать, как обстоят дела у родственников и позвонили им. Оказалось, что в беду никто не попадал и денег у бабушек не требовал.

Таким образом, злоумышленник обманул двух 83 и 82 - летних пенсионерок. Мужчина выманил у них 120 тысяч рублей.

- В настоящее время по факту мошенничества возбуждены уголовные дела. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками полиции устанавливается причастность мужчины к другим фактам преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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