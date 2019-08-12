23-летний житель Пермского края подозревается в совершении тройного убийства

СЕГОДНЯ 11:17 2019-08-12T13:11:40+03:00

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11 августа в одной из квартир поселка Керчевский Чердынского района нашли тела трех мужчин с признаками насильственной смерти. Погибшими оказались местные жители 47, 44 и 31 года. Двое из них являются братьями, еще один - их знакомый.

- Возбужденно уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении тяжкого преступления был установлен и задержан сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Им оказался 23- летний ранее судимый местный житель. В апреле он освободился из мест лишения свободы, а в июле приехал в поселок Керчевский к матери. В дом к потерпевшим он проник ночью через окно, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Затем в пылу ссоры нанес потерпевшим множественные удары ножом. От полученных ранений трое скончались на месте.

12 августа в суде решается вопрос о мере пресечения подозреваемому. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU