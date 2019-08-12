В Пермский край доставили первые медали для новорожденных

СЕГОДНЯ 11:08 2019-08-12T11:08:05+03:00

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В Прикамье поступили первые медали для новорожденных. Власти края заключили контракт на поставку 24 800 памятных знаков.

Первыми памятные знаки получат малыши Нытвы. Туда отправили первую партию - 2200 экземпляров. Еще 1000 медалей будут поставлены до конца августа, 12 800 – в сентябре и 11 000 – в октябре.

К ноябрю памятные знаки должны поступить во все отделения ЗАГС Пермского края.

Медаль изготовлена из латунного сплава, на ней оставлено свободное место для гравировки имени и даты рождения ребёнка. Министерство социального развития Пермского края и ЗАГС дополнительно проинформируют всех родителей, дети которых рождены в 2019 году, и при необходимости медали будут доставлены им на дом.

Напомним, ранее мы писали о том, что фестиваль уличных театров в Перми собрал 40 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU