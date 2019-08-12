В Прикамье мужчину осудили за невыполнение родительских обязанностей

СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-12T10:58:13+03:00

Горе-отец не воспитывал детей и не обеспечивал их материально

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В отношении жителя Пермского края судебные приставы возбудили исполнительное производство. Несмотря на приличный доход, мужчина отказывался материально обеспечивать двоих несовершеннолетних детей.

Судебные приставы применяли в отношении должника различные меры принудительного взыскания задолженности. Мужчине пригрозили уголовной ответственность, но он решил сбежать.

Однако побег не удался. Должника нашли в Хабаровском крае. После этого горе-отце все-таки решил пойти на мировую. Он выплатил экс-супруге 80 тысяч рублей и заявил о готовности исправно выплачивать алименты.

Однако суд принял решение наказать должника и отправить его на исправительные работы.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк подал в суд на больницу. Житель Перми подал в суд на ГБУЗ ПК «ГБ № 6». Как рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского суда, с 7 февраля по 14 февраля он проходил лечение в этой больнице. После чего ему выдали электронный больничный лист. Но бухгалтер из компании, где работает мужчина, потребовал бумажный больничный.

ИСТОЧНИК KP.RU