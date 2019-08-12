«Она все время плачет». В Прикамье найдена живой пропавшая девочка-инвалид
В Березниках нашлась живой 15-летняя школьница с инвалидностью. Напомним, 9 августа девочка пошла гулять на площадку у коррекционной школы, где она учится. Но домой девочка так и не пришла, в школе ее тоже не было. Мама ребенка обратилась в полицию.
- Девочка может легко может разговориться с незнакомцем, - сообщила нам родственница школьницы Татьяна. - То есть если ее кто-то позовет, она пойдет за человеком. Она у нас очень доверчивая.
Утром 12 августа телефон школьницы заработал. Мама позвонила ей, и девочка сообщила, что едет в каком-то автобусе.
- Я попросила ее передать кому-то трубку, кто рядом находится: кондуктору, пассажиру, - говорит Татьяна. - Она передала трубку девушке. Та рассказала, в каком они автобусе и где едут.
Когда девочку перехватили, она начала плакать и до сих пор не может успокоиться.
- Говорит, что ее где-то удерживали, - добавила Татьяна. - Но точно еще ничего не известно. Сейчас они с мамой в следственном комитете.
ИСТОЧНИК KP.RU