В Перми на продажу выставили две фитнес-студии

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-12T10:04:12+03:00

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На сайте Avito появилось два объявления о продаже фитнес-студий Перми. Первая находится на улице Мильчакова. Как сообщили в объявлении, в студии можно проводить групповые тренировки, там есть солярий, свободный кабинет, где можно оказывать услуги массажа или депиляции. Стоимость - 150 тысяч рублей.

А вторая студия находится на улице Островского, в жилом комплексе. Она работает уже год.

- Она укомплектована современным оборудованием, специально для направлений: йога в гамаках, банджи-фитнес, детский ОПФ, пилатес, все виды танцев, - сообщается в объявлении. - А также там есть раздевалка на 12 человек, 2 душевые, 2 туалета, тренерская, кулер для воды, музыкальный центр. Стоимость студии со всем оборудованием 970 000 руб, без оборудования - 870 000 руб.

Сообщается, что фитнес-клуб продают, потому что главный тренер и собственник переезжает в другой город.

ИСТОЧНИК KP.RU