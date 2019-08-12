2019-08-12T09:38:01+03:00
Общество

Фестиваль уличных театров в Перми собрал 40 тысяч

Пермяки собрались на эспланаде 10 августа
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство краяФото: Правительство края
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В минувшие выходные прошел уникальный фестиваль уличного искусства, а Пермь вошла в книгу рекордов Гиннеса. Мировой рекорд установил немецкий канатоходец, который прошелся от Театр- Театра до здания Заксобрания.

На здании законодательного собрания танцевали гимнасты, немецкий канатоходец заставил пермяков затаить дыхание, а болгарские артисты добавили огня в пермское лето.

За этими и другими чудесами наблюдали 40 тысяч человек.

- Фестиваль Perm Street Fest 2019 организован в Перми в рамках большого регионального проекта «Пермский период. Новое время», который осуществляется при поддержке Правительства Пермского края. Всего в рамках проекта в этом году пройдёт порядка 160 мероприятий разной направленности – спортивных, музыкальных, театральных, - отметили в правительстве края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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