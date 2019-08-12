Фестиваль уличных театров в Перми собрал 40 тысяч
В минувшие выходные прошел уникальный фестиваль уличного искусства, а Пермь вошла в книгу рекордов Гиннеса. Мировой рекорд установил немецкий канатоходец, который прошелся от Театр- Театра до здания Заксобрания.
На здании законодательного собрания танцевали гимнасты, немецкий канатоходец заставил пермяков затаить дыхание, а болгарские артисты добавили огня в пермское лето.
За этими и другими чудесами наблюдали 40 тысяч человек.
- Фестиваль Perm Street Fest 2019 организован в Перми в рамках большого регионального проекта «Пермский период. Новое время», который осуществляется при поддержке Правительства Пермского края. Всего в рамках проекта в этом году пройдёт порядка 160 мероприятий разной направленности – спортивных, музыкальных, театральных, - отметили в правительстве края.
ИСТОЧНИК KP.RU