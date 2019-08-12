За выходные в Перми из окон выпали три человека

СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-12T09:17:21+03:00

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За прошедшие выходные в Перми четыре человека выпали из окна. Вечером в пятницу, 9 августа, несчастный случай произошел на шоссе Космонавтов. Там, с высоты 3 метров упал 65-летний мужчина.

В воскресенье, 11 августа, из окна 4 этажа на улице Карпинского выпал 60-летний мужчина. В этот же день произошел еще один несчастный случай. С 5 этажа дома на улице Сигаева выпал 29-летний мужчина.

Всех пострадавших с различными травмами доставили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье спасли 20-летнюю девушку, которая пыталась совершить суицид. В Пермском крае сотрудники оперативных служб оказали помощь 20-летней девушке, которая пыталась совершить суицид. Это произошло в первую половину дня 10 августа в одном из городов края. Как сообщил нам источник, накануне девушка поссорилась с молодым человеком. Спасателям позвонила ее подруга и сообщила, что пермячка, возможно, совершила попытку суицида.

ИСТОЧНИК KP.RU