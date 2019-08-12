В Перми понедельник станет самым холодным днем недели

СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-12T08:54:12+03:00

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По прогнозам пермского Гидрометцентра, вторая неделя августа в Перми будет теплая, но дождливая.

После теплых выходных пермяков ждет холодный понедельник. Температура воздуха упадет до +14 градусов. С самого утра будет лить дождь.

Со вторника температура постепенно начнет подниматься. По данным Гидрометцентра, 13 августа в Перми будет уже + 17 градусов.

Каждый день температура будет повышаться на один - два градуса. К пятнице настанет совсем летняя погода + 22 градуса. Однако всю неделю ожидаются дожди и ветер.

Напомним, ранее мы писали о том, что пчеловоды Прикамья призывают власти не бороться бездумно с борщевиком. Судя по всему, Прикамье втягивается в общероссийскую компанию по борьбе с борщевиком. В связи с этим пермские пчеловоды предостерегают о возможной массовой гибели пчел.

ИСТОЧНИК KP.RU