В Перми понедельник станет самым холодным днем недели
По прогнозам пермского Гидрометцентра, вторая неделя августа в Перми будет теплая, но дождливая.
После теплых выходных пермяков ждет холодный понедельник. Температура воздуха упадет до +14 градусов. С самого утра будет лить дождь.
Со вторника температура постепенно начнет подниматься. По данным Гидрометцентра, 13 августа в Перми будет уже + 17 градусов.
Каждый день температура будет повышаться на один - два градуса. К пятнице настанет совсем летняя погода + 22 градуса. Однако всю неделю ожидаются дожди и ветер.
Напомним, ранее мы писали о том, что пчеловоды Прикамья призывают власти не бороться бездумно с борщевиком. Судя по всему, Прикамье втягивается в общероссийскую компанию по борьбе с борщевиком. В связи с этим пермские пчеловоды предостерегают о возможной массовой гибели пчел.
ИСТОЧНИК KP.RU