В Кунгуре собака утонула в выгребной яме

СЕГОДНЯ 07:53 2019-08-12T07:53:50+03:00

Спасатели извлекли собаку из ямы с использованием снаряжения для отлова животных, но к сожалению, она погибла.Фото: Кунгурская городская служба спасения.

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Ранним утром в субботу, 10 августа жители домов на улице Советской в Кунгуре услышали истошный вой собаки. Люди вышли на улицу и увидели, что пес каким-то образом провалился в выгребную яму и не может выбраться.

- Вызов на пульт оперативного дежурного Кунгурской городской службы спасения поступил в 06.40 от местной жительницы, - сообщили кунгурские спасатели на своей официальной странице ВКонтакте. - На место выехала бригада спасателей. На месте происшествия собаку извлекли из ямы с использованием снаряжения для отлова животных. К сожалению, собака погибла.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Березниках неизвестные выкинули из окна многоэтажки дворнягу. У собаки была огромная рана на голове. Одна из местных жительниц откликнулась и отвезла животное в ветеринарную клинику. Сейчас для пострадавшей собаки ищут передержку.

ИСТОЧНИК KP.RU