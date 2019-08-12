Плюх-плюх: сотрудники зоопарка поделились видео с капибарами, резвящимися в дождь
Пока пермяки быстрее спешат укрыться от непрекращающегося дождя, капибары в пермском зоопарке радуются капризам погоды.
Животные прыгают, бегают, играют в догонялки под проливным дождем. Сотрудники зоопарка засняли игры капибар на видео и поделились им в социальных сетях.
Плюх-плюх: сотрудники зоопарка поделились видео с капибарами, резвящимися в дождь.
Капибары сначала бегают под дождем, а потом с разбега прыгают в бассейн. Пользователей социальных сетей позавидовали тому, что зверюшки могут купаться в это дождливое пермское лето.
Напомним, ранее мы писали о том, что появилось видео с белым мишкой из пермского зоопарка, который застрял в пластиковой «юбке». Неприятное происшествие произошло 5 августа с белым медведем Сэрику из пермского зоопарка. Играя с обрезанной пластиковой бочкой, он застрял и не смог самостоятельно выбраться из облегающего обруча. Около часа медведю пришлось дефилировать туда-сюда в неудобной давящей на живот «юбке».
ИСТОЧНИК KP.RU