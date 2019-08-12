2019-08-12T07:43:54+03:00
Дом. Семья

Плюх-плюх: сотрудники зоопарка поделились видео с капибарами, резвящимися в дождь

Лилия Абибулаева
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Фото: скриншот с видео из группы во "Вконтакте" пермского зоопаркаФото: скриншот с видео из группы во "Вконтакте" пермского зоопарка
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Пока пермяки быстрее спешат укрыться от непрекращающегося дождя, капибары в пермском зоопарке радуются капризам погоды.

Животные прыгают, бегают, играют в догонялки под проливным дождем. Сотрудники зоопарка засняли игры капибар на видео и поделились им в социальных сетях.

Плюх-плюх: сотрудники зоопарка поделились видео с капибарами, резвящимися в дождь.

Капибары сначала бегают под дождем, а потом с разбега прыгают в бассейн. Пользователей социальных сетей позавидовали тому, что зверюшки могут купаться в это дождливое пермское лето.

Напомним, ранее мы писали о том, что появилось видео с белым мишкой из пермского зоопарка, который застрял в пластиковой «юбке». Неприятное происшествие произошло 5 августа с белым медведем Сэрику из пермского зоопарка. Играя с обрезанной пластиковой бочкой, он застрял и не смог самостоятельно выбраться из облегающего обруча. Около часа медведю пришлось дефилировать туда-сюда в неудобной давящей на живот «юбке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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