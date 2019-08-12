2019-08-12T06:34:50+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина ударил ножом своего знакомого

Это произошло 10 августа
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Лысьве сотрудники полиции задержали 35-летнего местного жителя за причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина напал с ножом на своего друга.

Днем в субботу, 10 августа, мужчины вместе выпивали. Между друзьями произошла ссора. 35-летний местный житель решил доказать свою правоту с помощью оружия. Он схватил нож и напал на своего друга. Злоумышленник нанес один удар в грудь приятелю. Пострадавшего отправили в больницу, а его собутыльника задержали.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее мы писали о том, что жительница Прикамья ограбила квартиру инвалида у него на глазах. В отдел полиции «Чусовской» поступило заявление от сестры 66-летнего пенсионера-инвалида. Женщина рассказала, что из квартиры ее брата украли 18 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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