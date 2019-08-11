2019-08-11T16:01:06+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Перми ожидается сильный ветер, грозы и дожди

Такая погода задержится на два дня
Елена КОНОВА
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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В воскресенье, 11 августа, в Перми и в крае ожидается непогода. Будьте готовы к дождям, туману, грозам и сильному ветру. Он будет достигать 15 метров в секунду.

- Не паркуйте автомобили под деревьями, не стойте возле шатких конструкций и рекламных щитов, - настоятельно советуют в МЧС.

Ранее мы рассказывали о том, что по итогам первой декады августа среднемесячная температура воздуха в Пермском крае ожидалась ниже климатической нормы. Это лето в Пермском крае может стать самым холодным за последние 17 лет. Количество осадков в августе прогнозируется в пределах 100-140% от месячной нормы. Но уже во второй декаде августа сильные дожди должны закончиться, хотя заток холодного воздуха будет продолжаться. А к середине месяца прогнозируется возвращение температуры воздуха к норме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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