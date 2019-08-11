"Бродила по городу в поисках помощи". В Прикамье неизвестные выкинули собаку из окна многоэтажки

СЕГОДНЯ 14:54 2019-08-11T14:54:07+03:00

Сейчас неравнодушные люди везут беднягу в ветклинику

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- Разве люди такое совершат? Живодеров нужно наказывать! - возмущаются жители Березников.

В ночь с 10 на 11 июня неизвестные выкинули из окна многоэтажки бело-серую дворнягу. Как сообщили пользователи сети, бедное животное пришло к ближайшему магазину. Люди, которые видели ее, ужасались - у собаки огромная рана на голове. Одни накормили дворнягу, другие - попытались обработать рану. Но ясно было, что собаку нужно отвезти в ветеринарную клинику.

- Кто может помочь? - спрашивали в комментариях поста.

Наконец, откликнулась неравнодушная местная жительница. В комментариях написали, что она повезла собаку в клинику на обследование. Но что будет с дворняжкой дальше - неизвестно.

- Нужны люди, которые готовы помочь бедняги: дать на время приют, лечить, - пишут местные жители. - А еще надо наказать по закону тех, кто совершил это.

ИСТОЧНИК KP.RU