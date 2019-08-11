2019-08-11T12:37:30+03:00
Общество

"Поссорилась с парнем". В Прикамье спасли 20-летнюю девушку, которая пыталась совершить суицид

Ее забрали медики "скоро помощи"
Елена КОНОВА
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--Фото: Юлия Лоза
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В Пермском крае сотрудники оперативных служб оказали помощь 20-летней девушке, которая пыталась совершить суицид.

Это произошло в первую половину дня 10 августа в одном из городов края. Как сообщил нам источник, накануне девушка поссорилась с молодым человеком. Спасателям позвонила ее подруга и сообщила, что пермячка, возможно, совершила попытку суицида.

- Сотрудники оперативных служб прибыли на место происшествия, проникли в квартиру, оказали девушке первую помощь и вызвали "скорую помощь", - добавил наш источник.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми прохожий успел спасти женщину, которая пыталась покончить с собой. Это произошло в районе Камского моста. На помощь неравнодушному пермяку кинулись водители из проезжавших мимо машин. Им удалось не допустить суицида женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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