В Перми может появиться граффити с портретом Децла

СЕГОДНЯ 08:42 2019-08-11T08:42:41+03:00

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В Перми, возможно, появится граффити в портретом Децла (настоящее имя - Кирилл Толмацкий). Уличные рисунки с изображением знаменитого рэпера появились уже во многих городах России. Например, в Казани, Ижевске, Москве и других. Как сообщают администраторы паблика "Мой город - Пермь!", сейчас художники ищут для граффити свободную стену в нашем городе.

- Эскиз уже готов, - добавили администраторы. - Авторы обращаются к пермякам с просьбой помочь найти стену для реализации идеи. Пишите свои варианты в комментарии к посту!

Децл - один из популярнейших рэперов в истории России. Его хиты "Мои слезы, моя печаль", "Вечеринка", "Письмо" знал каждый молодой человек. Кирилл Толмацкий скончался в феврале этого года в Ижевске после концерта. Причиной смерти назвали сердечный приступ.

ИСТОЧНИК KP.RU