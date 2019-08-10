Дожди, порывы ветра, грозы: в МЧС предупредили о капризах погоды в Прикамье

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-10T13:52:04+03:00

Стихия проявит себя на севере и западе края

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Становятся уже привычными предупреждения эмчээсников и синоптиков о неблагоприятных погодных условиях в Прикамье в летние выходные дни. Не стала исключением и эта неделя.

- Местами по западу и северу региона пройдут сильные дожди, в отдельных районах будут греметь грозы, - предупредили прикамцев в ГУ МЧС по Пермскому краю. – При грозах порывы ветра могут усиливаться до 15 метров в секунду.

В то же время небольшое похолодание в воскресенье, о котором предупреждали метеорологи, хоть и произойдет, все же не будет столь заметным, как ожидалось ранее.

- 11 августа, в воскресенье, ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части территории края пройдут небольшие и умеренные дожди, - успокоили эмчээсники, сославшись на прогнозы синоптиков. - Температура воздуха ночью будет 11-16 градусов, днем 17-22 градуса, по северу местами до 12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU