2019-08-10T11:20:10+03:00
Общество

«Его так и не перестроили!» ОАО «РЖД» в который раз оштрафовали за плохой мост на вокзале Пермь II

Транспортный прокурор РФ ранее потребовал его реконструировать
Андрей МАТЛИН
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Вокзал проверяли весной, но с тех пор ничего не изменилось.Вокзал проверяли весной, но с тех пор ничего не изменилось.Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
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Пешеходный мост на железнодорожном вокзале в Перми содержится в неудовлетворительном состоянии – к такому выводу в очередной раз пришли проверяющие Роспотребнадзора. Они обратили внимание на то, что на навесном переходе через пути многие детали погнуты, что его не чистят ото льда весной и зимой, не говоря уже о том, что он не оборудован для проезда инвалидов-колясочников. Железнодорожникам выписали штраф.

Казалось бы, нарушения очевидны, но ОАО «РЖД» решило оспорить это решение в краевой судебной инстанции. И – проиграло.

- Лестницы и пролёты пешеходного моста на пермском железнодорожном вокзале на момент проверки не были очищены от наледи, снега, песком не посыпаны, на мосту деформированы пролетные строения, - прокомментировали в краевом суде. - Кроме того, отсутствует возможность прохода по мосту маломобильных групп граждан к железнодорожному вокзалу станции Пермь II.

Железнодорожников за этот мост наказывают уже не первый раз. Ранее «Комсомольская правда» писала, что в марте этого года ОАО «РЖД» уже было оштрафовано на 20 тысяч рублей по решению Мещанского суда Москвы. Тогда с иском обратился транспортный прокурор РФ. Он потребовал реконструировать мост, но этого сделано не было.

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Соответствующий иск подан в Мещанский суд Москвы (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

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