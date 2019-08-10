В Перми объяснили, из-за чего десятки многоэтажек в городе останутся в выходные без воды

СЕГОДНЯ 10:35 2019-08-10T10:35:05+03:00

Ну, и где вода? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Как мы уже писали, в Перми в субботу и воскресенье десятки домов останутся без холодной и горячей воды.

Как объяснили в компании «Новогор Прикамье» в городе проходят масштабные аварийно-восстановительные работы на сетях. Еще раз внимательно посмотрите: не попал ли ваш дом в график отключений воды?

10 и 11 августа на сутки без воды останутся дома по адресам:

-Анвара Гутауллина, 10А, 20, 27, 29/2, 3, 38, 3А, 6А, 8

-Архитектора Свиязева, 10, 12, 17, 18, 18А, 21, 22А, 25, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 39А, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 43, 44, 45, 46/1, 46/2, 47, 49, 50/2, 58, 8

-Бородинская, 23, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 34А, 35, 35А, 36

-Брестская, 10, 3

-Василия Васильева, 1, 11, 17, 3, 33, 5, 5В, 6, 7, 7А, 8

-Веры Засулич, 42, 43, 44, 46, 46А, 47, 48, 50, 52, 54, 54А

-Весенняя, 19, 30

-Вижайская, 11, 12, 14, 14А, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 5, 7, 8, 9

-Геологов, 1, 11/1, 11/2, 15, 33, 34

-Гусарова, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 22А, 24, 26, 4, 5, 7, 8, 9, 9/2, 9А

-Декабристов, 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 33А, 35, 37, 39/2, 39В, 43, 5, 50, 6, 68, 7, 72, 9, 9А

-Емельяна Ярославского, 10, 22, 24, 26, 30, 34, 34А, 40, 42, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 67

-Камышловская, 21

-Карпинского, 100, 100А, 101, 101А, 102, 104, 107, 108, 109, 112, 114, 118, 120, 125, 126, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 75А, 75Б, 76, 77, 77Б, 79А, 81, 83, 85А, 87, 88, 91А, 97А, 98, 99

-Композитора Глинки, 10, 11, 15, 3А, 6, 8, 9

-Космонавта Леонова, 43А, 43Б, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 56А, 60, 62, 64, 66, 68, 90

-Кояновская, 10, 3, 4, 5, 6

-Кузбасская, 33

-Куйбышева, 109, 111, 115, 117, 118, 118А, 118Б, 119, 125, 128, 129, 132, 137, 140, 143, 147, 149, 155, 157, 165, 167, 169/4

-Лодыгина, 1, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 3А, 41, 42, 44, 45, 46/1, 46/2, 48, 49, 5, 50, 50/1, 50/2, 51, 52/1, 52/2, 52А, 52Б, 53, 53А, 54, 54/1, 55, 56, 56/1, 57, 6, 61, 7, 9

-Лукоянова, 10, 12, 2, 21, 28, 33, 4, 6, 8/1, 8/2

-Маршрутная, 1, 10, 10А, 11, 11А, 11Б, 13, 14, 14А, 15, 17, 19, 21, 5, 9

-Молодежная, 24

-Моторостроителей, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

-Муромская, 16А, 18, 24, 26, 28, 32

-Никулина, 10, 35, 4, 41, 47, 8

-Новосибирская, 13, 15, 16, 17, 26, 3, 4, 8

В Индустриальном районе тоже будет глобально отключение. Воды не будет в домах по адресам:

-Норильская, 1, 11, 13, 13/1, 13А, 15, 4, 7, 8, 9

-Обвинская, 10, 12А, 9

-Олега Кошевого, 23, 23А, 29, 31

-Подводников, 106, 108, 11, 12, 13, 15, 17, 27А, 3, 33, 4, 6, 75, 8, 9, 94, 96

-Ремонтная 1-Я, 1

-Рязанская, 101, 101А, 103, 104, 105, 11, 118, 120, 13, 130, 17, 19, 19А, 3, 5, 7, 80, 9, 91, 97А, 98

-Самолетная, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 62А, 7АА

-Саранская, 3, 5

-Сергинская 24, 26, 27, 28, 38А, 7

-Серебрянский, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 2А, 3, 6, 7, 9

-Сивкова, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 2, 23, 25, 28, 3, 3А, 5

-Солдатова, 1, 10, 11, 12, 14А, 16, 17, 2, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 3, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 43, 5, 6, 7, 8, 9

-Сталеваров, 10

-Сусанина, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9

-Таборская, 12, 14, 20, 22, 22А

-Тбилисская, 1, 11, 13, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 5, 7, 7А, 9, 9А, 9Б

-Теплогорская, 20, 22

-Уфимская, 1, 10А, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 6, 8

-Чердынская, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 42, 44, 5, 6

-Шахтерная, 26

-Экскаваторная, 35, 37А, 49, 51, 53, 55, 57, 58

-Яблочкова, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 26, 26А, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 48, 48/2, 9

-Советской армии, 101А, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 60, 72, 72/3, 93

В воскресенье, 11 августа, воду отключат в Индустриальном районе:

-Мира, 12, 16, 18, 20, 20А, 26

-Советской армии 27Б, 27В, 27Г, 32

-Чайковского, 27

ИСТОЧНИК KP.RU