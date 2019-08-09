Пермские автобусы № 48 и № 71 изменят свои маршруты

СЕГОДНЯ 19:54 2019-08-09T19:54:31+03:00

В пермском департаменте дорог и транспорта сообщили об изменении в движении автобусов. Фото: архив "КП"

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В пермском департаменте дорог и транспорта сообщили, что с 12 августа автобусный маршрут №48 «Чусовской водозабор – Автопарк» вернется к прежней схеме движения: без заезда в микрорайон Камский через микрорайон Кислотные дачи.

С этого же дня временно изменится маршрут следования автобуса №71. Вместо микрорайона Чапаевский автобус будет следовать до микрорайона Камский. А жители микрорайона Чапаевский смогут воспользоваться автобусным маршрутом №58. Автобусы будут оборудованы информационными табличками с указанием направления движения.

Напомним, что маршрут следования автобуса №48 был изменен для обеспечения транспортной доступности жителей и компенсации движения автобуса №22 «микрорайон Васильевка – микрорайон Камский», но ООО «Транзит» отказался от дальнейшей работы.

До середины сентября МКУ «ГорТранс» планирует завершить конкурсные процедуры и определить нового перевозчика, который будет обслуживать автобусные маршруты №22 и №48 в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU