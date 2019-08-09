2019-08-09T19:06:47+03:00
Происшествия

На трассе Пермь-Березники произошло массовое ДТП с пострадавшими

Столкнулись фура, Лада и Porsche
Алена ОВЧИННИКОВА
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Кадры с места аварии. Фото: Instagram ДТП и ЧП г.ПермьКадры с места аварии. Фото: Instagram ДТП и ЧП г.Пермь
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Массовое ДТП с пострадавшими произошло вечером в пятницу, 9 августа на трассе Пермь-Березники. Пользователи публикуют в соцсетях фото и видео с места происшествия.

По информации очевидцев, обстоятельства аварии следующие: у фуры на полном ходу отлетел карданный вал и протаранил двигавшуюся во встречном направлении Ладу. После удара отечественная легковушка влетела в иномарку Porsche, которая двигалась вслед за фурой.

Со слов свидетелей, в ДТП серьезно пострадали два человека: водитель Лады и пассажирка Porsche, сидевшая на заднем сидении иномарки.

Рядом с местом аварии работают сотрудники ГИБДД, движение транспорта затруднено.

Ранее мы писали о том, что в Индустриальном районе Перми на пересечении улиц Мира и Советской армии столкнулись иномарка и пассажирский автобус. ДТП произошло 9 августа вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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