В Перми уничтожат 150 пар контрафактных кроссовок Nike
В Перми в одной из торговых точек Кировского района сотрудники полиции обнаружили и изъяли 158 пар контрафактных кроссовок Nike на сумму 900 тысяч рублей. Они принадлежали пермяку, который незаконно использовал чужой товарный знак, реализовывая покупателям контрафактный товар под видом оригинальной продукции.
Выяснилось, что с августа 2018 года по апрель 2019-го он незаконно приобретал и реализовывал кроссовки, получая неплохую прибыль. Сотрудники полиции изъяли товар и возбудили уголовное дело. На днях оно было рассмотрено в мировом суде Кировского района.
- Суд признал подсудимого виновным в «Незаконном использовании чужого товарного знака» и приговорил к 200 часам обязательных работ, - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. - Изъятая контрафактная продукция согласно приговору суда подлежит уничтожению.
ИСТОЧНИК KP.RU