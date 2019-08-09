В Перми уничтожат 150 пар контрафактных кроссовок Nike

СЕГОДНЯ 18:47 2019-08-09T18:48:02+03:00

А их владельца приговорили к обязательным работам

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В Перми в одной из торговых точек Кировского района сотрудники полиции обнаружили и изъяли 158 пар контрафактных кроссовок Nike на сумму 900 тысяч рублей. Они принадлежали пермяку, который незаконно использовал чужой товарный знак, реализовывая покупателям контрафактный товар под видом оригинальной продукции.

Выяснилось, что с августа 2018 года по апрель 2019-го он незаконно приобретал и реализовывал кроссовки, получая неплохую прибыль. Сотрудники полиции изъяли товар и возбудили уголовное дело. На днях оно было рассмотрено в мировом суде Кировского района.

- Суд признал подсудимого виновным в «Незаконном использовании чужого товарного знака» и приговорил к 200 часам обязательных работ, - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. - Изъятая контрафактная продукция согласно приговору суда подлежит уничтожению.

ИСТОЧНИК KP.RU