2019-08-09T14:53:26+03:00
Звезды

В Пермском театре оперы и балета начались реставрационные работы

Художники восстанавливают роспись потолка зрительного зала
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Пермский театр оперы и балета.Фото: Пермский театр оперы и балета.
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В зрительном зале Пермского театра оперы и балета начали восстанавливать потолочную роспись.

- Роспись реставрируется впервые за 60 лет, - рассказала директор по развитию оперного театра Алла Платонова. - Перед художниками стоит задача максимально сохранить первоначальный облик. Сама роспись - это красочный слой на холсте. За прошедшие годы вода повредила холст и красочный слой, кое-где образовалась плесень и трещины. Поэтому, если есть возможность подклеить холст, то это делается. Также восстанавливается грунт, подбираются колера, чтобы точно попасть в цвет живописи.

Как сообщили в театре, потолочную роспись художники создавали морозной зимой 1958-59 года, когда температура опускалась до минус 52 градусов и в партере от холода лопались водопроводные трубы. А под потолком на лесах были установлены несколько калориферов. И художники создавали роспись в течение трех месяцев, непрерывно, без выходных дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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