Житель Прикамья украл у пенсионерки 12 медалей Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-09T10:47:40+03:00

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В Пермском крае осудили мужчину за ограбление пенсионерки. Преступление злоумышленник совершил в феврале 2019 года.

В полицию обратилась 65-летняя женщина. Она сообщила, что из ее квартиры пропали 12 медалей: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945», «30 лет Советской армии и флоту», две «20 лет победы в Великой Отечественной войне», две «50 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Советской милиции», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени. Награды принадлежали ее отцу-ветерану ВОВ. Медали были дороги женщине как память об отце и его подвиге. Также из квартиры пропали 1500 рублей.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Сотрудники полиции выяснили, что преступление совершил 56-летний сосед женщины. Злоумышленника задержали. Похищенное вернули потерпевшей.

По решению суда осужденному назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы (условно). Приговор не вступил в законную силу

ИСТОЧНИК KP.RU