Tele2 открыл в Перми бесплатный 4G-кинотеатр под открытым небом

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-09T10:28:12+03:00

Он будет работать до 18 августа

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Пермь – Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, приглашает жителей Перми посетить 4G-кинотеатр под открытым небом на Городской эспланаде. Гостей ждут мировые кинохиты на большом экране, VR-кинотеатр и фотозона со сферическим селфи.

Каждый вечер до 18 августа в 4G-кинотеатре на большом экране проходят показы фильмов на скорости 4G: комедии, боевики, триллеры и мелодрамы. В киноафише есть как новинки проката, так и всем известные фильмы.

Зрители могут удобно расположиться на мягких пуфах, подзарядить свой гаджет и просто отдохнуть на свежем воздухе. На территории кинотеатра функционирует бесплатный Wi-Fi, который работает на 4G.

Для гостей площадки открыт VR-кинотеатр Tele2, где каждый желающий может погрузиться в виртуальную реальность при просмотре короткометражных фильмов в формате 360°. Природа, животный мир, космос, искусство, мультфильмы или путешествия, – можно выбрать жанр на свой вкус.

Площадка 4G-кинотеатра Tele2 располагается перед «Театром-Театром» на ул. Ленина, 53 и работает c 27 июля по 18 августа с 18:00 по будням и с 16:00 по выходным. Время киносеансов в 4G-кинотеатре: будни – 18:00, 20:00. Выходные – 16:00, 18:00, 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU