Пермская «Звезда» уступила димитровградской «Ладе»

СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-09T09:43:40+03:00

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В четверг, 8 августа, в Димитровграде прошел матч 4-го тура ОЛИМП-Первенства ПФЛ. Пермская «Звезда» встречалась с «Ладой».

На первой минуте счет открыл игрок «Лады» Артем Аксьоненко. Для пермского вратаря мяч оказался недосягаем - он попал в дальний от вратаря угол.

Матч был напряженный. Было много опасных моментов. Но на перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу хозяев. Счет остался неизменным до конца игры.

В итоге «Звезда» при тотальном преимуществе в игре, особенно во втором тайме, уступила «Ладе» с минимальным счетом, пропустив гол на 1-й минуте. Следующие две игры «Звезда» проведет дома. 16 августа пермяки примут «Носту», 23 августа – «Уфу-2».

Напомним, ранее мы писали о том, что пермская «Звезда» сыграла в новом манеже за один рубль

ИСТОЧНИК KP.RU