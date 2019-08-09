В Перми мальчик получил травму, упав с поваленного ураганом дерева

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-09T09:41:05+03:00

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Прошедший ураган продолжает напоминать о себе. В Перми ветром повалило более 30 деревьев. Несмотря на то, что экстренные службы практически сразу приступили к устранению последствий урагана, некоторые деревья до сих пор не убрали.

По упавшим деревьям ползают дети. 7 августа детское развлечение привело к трагедии. В Свердловском районе Перми 4-летний мальчик получил травму головы при падении с дерева. Оно упало прямо на детскую площадку, а коммунальные службы не успели с ним разобраться.

Следователи Свердловского района проводят проверку по факту травмирования ребенка.

- В ближайшее время следователи приступят к проведению необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки в установленном законом порядке будет принято соответствующее процессуальное решение., - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU