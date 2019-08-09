2019-08-09T09:15:40+03:00
Общество

Пермская художница запустила флешмоб по посадке деревьев редких пород в Сибири

Дарья Маркова собирает единомышленников, чтобы помочь пострадавшим лесам
Екатерина ГАСПЕР
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Художница Дарья Маркова. Фото из Instagram @darya_da.artХудожница Дарья Маркова. Фото из Instagram @darya_da.art
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Жительница Перми Дарья Маркова готова от каждого члена своей семьи посадить дерево на территории Сибири, в любом районе, где пострадали леса. Для этого она обратилась к неравнодушным пермякам и сибирякам.

- Больно читать о тех ужасах, которые там происходят, о бездействии тех, кто действительно может помочь, жаль животных, что теряют дом, - объясняет пермская художница. – Но я решила вместо того, чтобы злиться и страдать, помочь реальными действиями.

Дарья надеется на помощь местных жителей. Знакомых в Сибири у нее нет, но она надеется, что репостами акция найдет обратную связь. По условиям флешмоба, нужно купить и посадить саженцы кедров, а Дарья оплатит их покупку. Фотографии с посаженными молодыми деревьями девушка опубликует в своем Instagram под хештегом #сибирьживи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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