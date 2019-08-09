В Прикамье легковушка сбила 7-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-09T08:54:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае произошла авария, в результате которой пострадали 7-летняя девочка и 60-летняя женщина. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла на пешеходном переходе.

По предварительной информации, в Лысьве на перекрестке улицы Пионеров и проспекте Победы водитель «Лады» сбил женщину с ребенком, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадали 60-летняя пенсионерка и 7-летняя девочка. С многочисленными травмами их отправили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми женщина с ребенком на самокате врезались в иномарку. Авария произошла в среду, 7 августа, в Индустриальном районе Перми. На парковке торгового центра «Leroy Merlin» женщина с 3-х летним ребенком врезалась в иномарку. По данным УГИБДД по Перми, пермячка каталась на самокате со своей 3-летней дочкой, не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с автомобилем «Фольксваген Поло».

ИСТОЧНИК KP.RU