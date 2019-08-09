В Перми нашли живой пропавшую 3 августа 47-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 07:48 2019-08-09T07:48:09+03:00

Она уехала в гости и не вернулась

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47- летней Натальи М. ушла из дома 3 августа. Женщина сказала, что поехала в гости, но домой не вернулась.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что 6 августа родственники обратились в полицию

О том, что женщина нашлась, сообщили волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае пропал 78-летний пенсионер. 78-летнего Шарипзяна Васильева разыскивают с 5 августа. Пенсионер вышел из дома в деревне Антонково Березовского района и до сих пор не вернулся. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» собирают людей на поиски пропавшего. Приметы мужчины: рост около 165-179 сантиметров, худощавого телосложения, короткие седые волосы, зеленые глаза. Был одет в коричневую куртку, черные брюки и сапоги. С собой у дедушки было фиолетовое ведро. Если вы видели 78-летнего Шарипзяна Васильева или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по телефону 88007005452. или в полицию по телефону 02

ИСТОЧНИК KP.RU