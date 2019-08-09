В Перми женщины незаконно прописывали в своей квартире иностранцев

СЕГОДНЯ 07:25 2019-08-09T07:25:26+03:00

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В Перми осудили двух местных жительниц за фиктивную регистрацию жителей Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана. Иностранцев женщины прописывали в своих квартирах. Но там граждане ближнего зарубежья не проживали.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, суд признал пермячек виновными и приговорил каждую к штрафу в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали женщину, которая представлялась сотрудницей Роспотребнадзора. Сотрудники полиции поймали лжечиновницу, которая обманом выманивала деньги у продавцов пермских магазинов. Способы обмана 40-летняя злоумышленница выбирала разные. Женщина ходила по торговым точкам и, представляясь сотрудницей Роспотребнадзора, предлагала продавцам оформить медицинскую книжку за 3000 рублей. Деньги забрала, но обязательства свои не выполнила.Женщина действовала очень неожиданно и не давала продавцам возможности уточнить информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU