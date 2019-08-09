2019-08-09T06:58:27+03:00
Общество

В Перми изменится движение автобусов № 14, 33 и 68

Это связано с дорожными работами на улице Луначарского
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми изменится движение нескольких автобусных маршрутов. Автобусы № 14, 33 и 68 пойдут в объезд участка улицы Луначарского от Компроса до Сибирской.

Изменения связаны с укладкой асфальта на улице Луначарского. Движение личного транспорта на период проведения работ не меняется.

С 23:59 8 августа до 23:59 10 августа автобусы № 14 «микрорайон Заостровка – микрорайон Юбилейный», № 33 «микрорайон Архиерейка – Город сердца» и № 68 «станция «Пермь II» - микрорайон Садовый» поедут в объезд по улицам Ленина, Сибирской, Луначарского, далее по маршрутам следования. В обратном направлении – без изменений. Будет организован также временный остановочный пункт до перекрестка улицы Ленина и Комсомольского проспекта.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми 9, 10 и 11 августа перекроют движение движение. Монтаж фестивальных конструкций начнется 9 августа

ИСТОЧНИК KP.RU

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