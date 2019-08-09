2019-08-09T06:24:33+03:00
Общество

В Кудымкаре начали строить детскую поликлинику

Она рассчитана на 200 посещений в смену
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Подрядчик ООО «Стройуниверсал-Парма» приступил к строительству новой детской поликлиники в Кудымкаре. На данный момент готовится площадка, завозится спецтехника.

Новая поликлиника площадью 4 тысячи кв.м. будет рассчитана на 200 посещений в смену. На возведение трехэтажного здания выделят 210 миллионов рублей.

Ввести новое здание в эксплуатацию планируется к сентябрю 2020 года.

Губернатор Пермского края отметил, что особое внимание нужно уделить подходам и подъездам к новой поликлинике.

- Посмотрите, чтобы организовали тротуар для пешеходов. Транспортная доступность должна быть, парковочные карманы, - подчеркнул Максим Решетников.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские ученые получили президентские гранты на 12 миллионов рублей. Общий объем финансовой поддержки составит более 12 миллионов рублей. Победившие проекты связаны в первую очередь с физикой, химией и инженерными науками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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