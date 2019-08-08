В Прикамье за убийство лосихи с лосятами браконьеру грозит срок до пяти лет

СЕГОДНЯ 19:42 2019-08-08T19:42:21+03:00

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В Чусовом направлено в суд уголовное дело по обвинению 60-летнего мужчины в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба.

- В полицию обратился сотрудник местного отдела государственного охотничьего надзора, который в лесу возле одного из поселков Чусовского района обнаружил трех убитых лосей – взрослую самку и двух сеголетков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Причем в это время действовал запрет на охоту.

Оказалось, что местный житель, находясь в лесу, увидел трех лосей. Он вернулся домой взял ружье и пошел обратно в лес. Там он подстрелил животных, после чего разделал туши. За мясом он вернулся позже, но к этому времени на месте незаконной охоты уже находились специалисты охотничьего надзора. Они задержали браконьера и отвезли его в полицию.

Ущерб от убийства трех лосей расценивается в 880 тысяч рублей – он подпадает под разряд «особо крупный». Поэтому браконьеру может грозить срок до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU