В Перми директора компании осудили за невыплату заработной платы

СЕГОДНЯ 17:34 2019-08-08T17:34:05+03:00

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Директор ООО «Корунд-М», находящегося в Орджоникидзевском районе Перми, признан виновным в совершении преступления по статье «Невыплата заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации».

Как рассказали в прокуратуре, директор компании в 2017 году свыше трех месяцев не выплачивал заработную плату 18 работникам предприятия. Общая сумма задолженности составила более 1,6 миллиона рублей. При этом деньги на расчетном счете юридического лица имелись. Но их расходовали на оплату хозяйственных нужд, коммунальных услуг, оплату товаров поставщикам.

После проверки, организованной прокуратурой, следственный отдел Орджоникидзевскому району СУ СК РФ по Пермскому краю возбудил в отношении директора уголовное дело. Во время расследования дела задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.

Суд назначил директору ООО «Корунд-М» наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU