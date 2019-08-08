2019-08-08T16:37:32+03:00
Происшествия

«Чуть не упал в обморок, увидев раненого сына» Что говорят в суде свидетели ЧП в пермской школе № 127

На заседание пришли родители четвероклашек, на которых с ножами напали два подростка
Андрей МАТЛИН
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На скамье подсудимых - 36-летняя охранница.На скамье подсудимых - 36-летняя охранница.Фото: Василий Вахрин
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В Перми продолжается судебный процесс по делу о резне в пермской школе 127. Два подростка, которую устроили ее 15 января прошлого года, уже получили свое - одному дали 9 лет колонии и 8 месяцев, другому - 7 лет.

Сейчас на скамье подсудимых - 36-летняя охранница, сотрудница ЧОП "Аякс Безопасность" Яна Галкина. Ее обвиняют в оказании охранных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью большого числа людей. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

В отличие от предыдущих, эти заседания открытые. В Мотовилихинском суде начали заслушивать свидетелей и представителей потерпевших.

- Когда мой муж увидел нашего сына в больнице, он чуть сознание не потерял, - рассказала Елена. – А вот сам сын даже не сначала понял, что происходит в их классе. Дверь в кабинет распахнулась, и вошли два парня, который сын раньше видел в старших классах. Один из них подскочил к учительнице и стал размахивать руками. Потом та упала на пол, а парни стали гоняться за детьми, которые бегали от них между столами. Затем моего сына ранили...

Очередное судебное заседание состоится завтра, 9 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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