«Чуть не упал в обморок, увидев раненого сына» Что говорят в суде свидетели ЧП в пермской школе № 127

СЕГОДНЯ 16:15 2019-08-08T16:37:32+03:00

На заседание пришли родители четвероклашек, на которых с ножами напали два подростка

Изменить размер текста: A A

В Перми продолжается судебный процесс по делу о резне в пермской школе 127. Два подростка, которую устроили ее 15 января прошлого года, уже получили свое - одному дали 9 лет колонии и 8 месяцев, другому - 7 лет.

Сейчас на скамье подсудимых - 36-летняя охранница, сотрудница ЧОП "Аякс Безопасность" Яна Галкина. Ее обвиняют в оказании охранных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью большого числа людей. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

В отличие от предыдущих, эти заседания открытые. В Мотовилихинском суде начали заслушивать свидетелей и представителей потерпевших.

- Когда мой муж увидел нашего сына в больнице, он чуть сознание не потерял, - рассказала Елена. – А вот сам сын даже не сначала понял, что происходит в их классе. Дверь в кабинет распахнулась, и вошли два парня, который сын раньше видел в старших классах. Один из них подскочил к учительнице и стал размахивать руками. Потом та упала на пол, а парни стали гоняться за детьми, которые бегали от них между столами. Затем моего сына ранили...

Очередное судебное заседание состоится завтра, 9 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Они пили водку в туалете». Что рассказывает в суде охранница школы, где двое подростков порезали детей и учительницу

Яну Галкину судят за то, что она пропустила подростков в пермскую школу и не осмотрела их сумки (подробнее…)

В Перми осудили второго подростка, устроившего резню в 127 школе

Его приговорили к 7 годам лишения свободы [аудио] (подробнее…)

«9 лет 8 месяцев колонии»: в Перми огласили приговор одному из подростков, устроивших резню в школе №127

Также удовлетворены иски 26 потерпевших на общую сумму более 10 миллионов рублей (подробнее…)

Отец подростка, которого будут судить за нападение на школьников в Перми: «Ничего не хочу знать о судьбе сына, на суд не пойду»

Также, возможно, к ответственности привлекут женщину из охранного агентства, которая дежурила в тот день [аудио] (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU