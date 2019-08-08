До конца этого лета клиенты «БКС Брокер» получат обучение инвестированию в подарок

СЕГОДНЯ 15:47 2019-08-08T15:47:25+03:00

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Сейчас очень сложно найти на просторах интернета актуальную, грамотную и действительно полезную информацию о ценных бумагах и других инструментах фондового рынка. В связи с этим, компания «БКС Брокер» до конца августа дарит обучение инвестированию своим клиентам.

Чтобы получить доступ к курсам, нужно зарегистрироваться на промо-странице, открыть брокерский счет и пополнить его на необходимую сумму.

В зависимости от внесенной суммы клиенты получают доступ к программе обучения и семинарам. Так, весь курс «Основы биржевого дела» будет доступен всем, кто пополнил счет на 50 тысяч рублей и более. Если сумма будет больше – 100-150 тысяч, то к курсу добавится мастер-класс «Внутридневной трейдинг: пробойная стратегия», а с суммой на счету более 150 000 рублей будет также открыт доступ и к семинару «Консультативная поддержка Романовского Виктора».

- Программа обучающих курсов рассчитана с учетом индивидуального подхода к каждому клиенту в зависимости от его уровня подготовки: начиная от основ биржевого дела к более сложным инструментам фондового рынка. Доступ к онлайн-курсам будет отправляться в личный кабинет пользователя каждый понедельник, - рассказала Елена Преподобная, директор по маркетингу «БКС Брокер».

Напомним, «БКС Брокер» входит в состав ФГ БКС, которая в 2019 году стала победителем национального конкурса «Элита фондового рынка» в двух номинациях –«Компания рынка акций» и «Компания валютного рынка».

Сроки проведения акции с 22.07.2019 по 30.08.2019 включительно. Правила проведения акции, в том числе информация об организаторе предложения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на https://broker.ru/promo/studing. Правила проведения, в том числе сроки могут быть изменены ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. Не является образовательной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU