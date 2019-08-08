2019-08-08T15:26:54+03:00
Происшествия

В Пермском крае пропал 78-летний пенсионер

Мужчина ушел из дома 5 августа
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
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78-летнего Шарипзяна Васильева разыскивают с 5 августа. Пенсионер вышел из дома в деревне Антонково Березовского района и до сих пор не вернулся.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» собирают людей на поиски пропавшего.

Приметы мужчины: рост около 165-179 сантиметров, худощавого телосложения, короткие седые волосы, зеленые глаза.

Был одет в коричневую куртку, черные брюки и сапоги. С собой у дедушки было фиолетовое ведро.

Если вы видели 78-летнего Шарипзяна Васильева или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по телефону 88007005452. или в полицию по телефону 02

Всем желающим присоединиться к поискам нужно сообщить информорганизатору поисков Евгении Жуже по телефону 89526523432.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми удалось отыскать пропавшую 22-летнюю девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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