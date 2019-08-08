«На краю обрыва». В Перми появилось объемное граффити

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-08T14:51:46+03:00

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На верхней части городской набережной появился 3D рисунок. Граффити - это часть фестиваля «Выходные на набережной».

Теперь каждый пермяк может почувствовать себя на краю обрыва. Рисунок, автором которого стал Алексей Гурнянский, построен по принципу иллюзии. С определенного ракурса виден весь стрит-арт. А если встать в указанные точки, то можно стать частью граффити.

Те, кто устал фотографироваться, может отдохнуть в подвесных креслах. Их тоже установили совсем недавно.

- В ближайшее время планируется установить фуд-траки для того, чтобы пермяки и гости города смогли перекусить, попить чай или кофе, - сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, ранее мы писали о том, что на пермской набережной появились яблони, ивы и сирень. Всего склоны украсили 220 деревьями и 5 тысячами кустарников

ИСТОЧНИК KP.RU