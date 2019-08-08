Пермяков приглашают к участию в конкурсе среди работодателей
Пермяки могут принять участие во Всероссийском проекте в области социальной ответственности «Героям – быть!». Участниками проекта могут стать сотрудники любой промышленной и производственной компании страны.
По итогам конкурса выберут лучших работодателей страны. В этом году в конкурсе 8 номинаций:
«От сердца к сердцу» (волонтерская деятельность, благотворительность),
«Спасательный круг» (подвиг ради спасения жизни),
«Оберегая планету» (деятельность в области охраны окружающей среды),
«Быть человеком» (подвиг, совершаемый в течение всей жизни),
«Всегда в сердце» (военно-патриотическая работа),
«Яркий старт» (для молодых специалистов за достижения в области рационализаторства или научной деятельности),
«Кулибины нашего времени» (за многолетние трудовые достижения и рационализаторство).
Также в номинации «Вирус добра» будет отмечена социальная организация или благотворительный фонд.
- Прием заявок продлится до 15 сентября. После этого будет запущено народное онлайн-голосование за участников – абсолютно каждый сможет выбрать своего «героя». Затем к голосованию приступят члены жюри. В него войдут представители общественных объединений, органов государственной власти, журналисты, актеры и другие, - сообщается на сайте «Открытие НКО»
ИСТОЧНИК KP.RU